В горах Ингушетии отреставрируют дачу революционера Калинина

МАГАС, 8 сентября. /ТАСС/. Дачу, построенную в 1920-х годах в горах Ингушетии для русского революционера и бывшего главы советского государства Михаила Калинина, отреставрируют для приема приезжающих в регион туристов, рассказал ТАСС директор единственного курорта республики "Армхи" Магомед Евлоев.

"Мы запланировали провести реконструкцию дачи Михаила Калинина, которая была построена для него примерно в 1920-х годах, на ее территории известный ингушский писатель Идрис Базоркин написал свой знаменитый роман "Из тьмы веков". Будут созданы семь комфортабельных номеров, где смогут отдыхать гости курорта "Армхи" и туристы. Расположение дачи очень удачное, из ее окон открывается вид на горы, а сама она стоит на окраине леса. Думаю, что это позволит привлечь большее количество туристов", - сказал Евлоев.

По его словам, также курорт намерен расширить номерной фонд водноспортивного комплекса "Чайка".

"К нам для проведения сборов в условиях высокогорья приезжают спортсмены со всей страны, чаще это именно сборные команды пловцов, которые проводят тренировки и выбирают проживание в водноспортивном комплексе "Чайка". Поскольку к нам поступает большое количество заявок на проведение сборов в комплексе, мы решили провести реконструкцию нашего открытого бассейна и увеличить номерной фонд гостиницы при комплексе с 14 до 27 номеров. Мы создали для спортсменов все условия, это не только бассейн, но также и тренировочный зал", - добавил собеседник ТАСС.

Михаил Иванович Калинин (1875 - 1946) - российский и советский революционер-большевик. С 1920 до 1938 он занимал должность председателя Центрального исполнительного комитета (ЦИК) СССР, а с 1938 до своей смерти в 1946 году был председателем Президиума Верховного Совета СССР. Будучи номинальным главой советского государства, он был известен как "всесоюзный староста".

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.