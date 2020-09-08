Три участника будут представлять Чечню в финале чемпионата WorldSkills Russia

ГРОЗНЫЙ, 8 сентября. /ТАСС/. Чеченскую Республику в финале VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) представят три человека в таких компетенциях как кирпичная кладка, обработка листового материла, а также ремонт и обслуживание автомобилей. Об этом ТАСС рассказал руководитель регионального кондиционного центра чемпионата Тамерлан Гуноев.

"Сегодня у нас стартует компетенция обработка листового материала, далее кирпичная кладка и ремонт, и обслуживание легковых автомобилей. Чеченскую Республику в финале представляют три участника. Впервые в истории России чемпионатов WorldSkills Russia финал соревнований проводится в дистанционно-очном формате - на площадке будет находиться только один участник, а жюри будет наблюдать за испытанием по видеосвязи", - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, на площадках уже установлено оборудование для видеонаблюдения и участники готовы показать свои профессиональные навыки членам жюри. "Мы на домашних площадках установили на каждого участника по шесть камер онлайн, они соединены через базу в Москве и Кузбасе. Тут у нас также сидят независимые эксперты, которые замеряют и сообщают им данные. По компетенции обработка листового материла делается конструкция, она будет на камеру опломбирована и отправлена транспортной компанией в принимающие регионы для оценки", - добавил Гуноев.

Финал VIII национального чемпионата "Молодые профессионалы" пройдет с 6 по 21 сентября. Эксперты в режиме реального времени будут следить за ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту. В этом году состязания впервые пройдут в новом формате с применением дистанционных и онлайн-технологий в образовательных организациях. Всего в финале выступят более 2 800 человек из 83 регионов страны. Он станет самым масштабным за все время проведения чемпионата.