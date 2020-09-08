Центр "Точка роста" открылся в высокогорном селе в КБР

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Центр образования гуманитарного и цифрового профилей "Точка роста" открылся по нацпроекту "Образование" в Верхней Балкарии - высокогорном и отдаленном селе Кабардино-Балкарской Республики. Предполагается, что центр охватит 300 учащихся, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации Черекского района.

"В сельском поселении Верхняя Балкария при школе № 2 состоялось торжественное открытие центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в рамках реализации национального проекта "Образование". В центре дополнительным образованием будут охвачены 300 учащихся", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, в центре будут реализованы общеобразовательные программы по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности". Обновлены программы дополнительного образования по IT-технологиям, медиатворчеству, шахматному образованию, проектной и внеурочной деятельности.

В районе рассчитывают, что дополнительное обучение в "Точке роста" позволит выявить и развить способности школьников, а также поможет при работе с одаренными детьми.

Верхняя Балкария - один из самых высокогорных и отдаленных населенных пунктов республики. Оно располагается в Черекском районе КБР, в нем проживают более четырех тыс. человек. В селе есть две школы.

О нацпроекте

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019-го по 2024 гг. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.