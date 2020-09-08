На Ставрополье реализуются 20 мелиоративных проектов на сумму почти 2 млрд рублей

ПЯТИГОРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Инвесторы реализуют в настоящее время на Ставрополье 20 проектов в сфере мелиорации на общую сумму около 2 млрд рублей. На рассмотрение направлено еще 20 заявок на 2,7 млрд рублей, сообщили журналистам во вторник в управлении по информационной политике аппарата правительства края.

"На господдержку мелиорации в региональном консолидированном бюджете заложено свыше 1 млрд рублей. В настоящий момент реализуется 20 новых проектов стоимостью 1,8 млрд рублей, благодаря которым мелиоративный клин Ставрополья по итогам года прирастет еще на 9 300 га современного орошения", - сообщил министр сельского хозяйства края Владимир Ситников, слова которого приводятся в сообщении.

Отмечается, что краевым Минсельхозом направлено еще 20 заявок на 2021 год по проектам общей мощностью 12,3 тыс. га и стоимостью 2,7 млрд рублей. Кроме того, в настоящее время прорабатывается возможность реализации еще 23 потенциальных проектов на площади 16,7 тыс. га стоимостью порядка 5 млрд рублей.

Создание современных мелиоративных систем позволяет снижать риски при засухе и весенних заморозках. Ранее в краевом Минсельхозе отмечали, что площадь орошаемых земель на Ставрополье на конец 2019 года составляла почти 250 тыс. га, однако из-за ветхости сетей фактически они действуют на площади более 70 тыс. га.

Развитие мелиоративных систем в стране для увеличения производства и экспорта сельскохозяйственной продукции - одна из задач нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект состоит из пяти федеральных проектов и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.