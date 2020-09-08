В Москве наградили победителей фотоконкурса "Кавказ без границ"

Фотовыставка "Кавказ без границ", на которой представлены работы участников онлайн-конкурса, организованного порталом "Это Кавказ", открылась в саду им. Баумана в Москве. В рамках церемонии открытия заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов наградил победителей конкурса.

Экспозиция выставки состоит из 30 лучших снимков талантливых фотографов Северо-Кавказского федерального округа в номинациях: «Люди», «Город», «Село», «Пейзаж», «Спорт», «Душа Кавказа», «Кухня», «С высоты птичьего полета», «Мобильная фотография» и специальной номинации информационного портала «Это Кавказ».

Фотоконкурс "Кавказ без границ" проводился информационным агентством ТАСС и Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ". Ознакомиться с работами победителей можно на официальном сайте конкурса.