{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве наградили победителей фотоконкурса "Кавказ без границ"

Фото {{sliderIndex+1}} из 10
Развернуть

{{sliderIndex+1}} / 10 AAAAAAA

Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
© Сергей Савостьянов/ТАСС
Фотовыставка "Кавказ без границ", на которой представлены работы участников онлайн-конкурса, организованного порталом "Это Кавказ", открылась в саду им. Баумана в Москве. В рамках церемонии открытия заместитель генерального директора ТАСС Андрей Соколов наградил победителей конкурса.
 
Экспозиция выставки состоит из 30 лучших снимков талантливых фотографов Северо-Кавказского федерального округа в номинациях: «Люди», «Город», «Село», «Пейзаж», «Спорт», «Душа Кавказа», «Кухня», «С высоты птичьего полета», «Мобильная фотография» и специальной номинации информационного портала «Это Кавказ».
 
Фотоконкурс "Кавказ без границ" проводился информационным агентством ТАСС и Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ". Ознакомиться с работами победителей можно на официальном сайте конкурса.
Теги
СКФО
Власти КБР сообщили, что все школы региона продолжают очную форму обучения
По информации руководителя регионального управления Роспотребнадзора по КБР Жирослана Пагова эпидемиологическая ситуация в регионе в настоящий момент стабильная
Читать полностью