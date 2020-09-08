Площадки для подготовки к сдаче ГТО открыли в четырех районах Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 8 сентября. /ТАСС/. Общедоступные площадки для подготовки к сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) появились на четырех территориях Ставрополья в 2020 году. На оснащение площадок по национальному проекту было выделено более 10,5 млн рублей, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого Минспорта.

"В четырех районах Ставропольского края в 2020 году открыты спортивные площадки ГТО. Их строительство завершено в рамках проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография". В общей сложности на строительство объектов в Кочубеевском, Красногвардейском, Предгорном и Грачевском районах было затрачено более 10,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Площадки доступны для всех желающих. В Кочубеевском и Предгорном районах площадки оборудовали кардиотренажерами, скалодромами и "шведскими стенками". В Красногвардейском районе на площадке установили стенд, где перечислены рекомендации по подбору упражнений для разных возрастных групп. В Грачевском районе площадку оборудовали зонами для прыжков, тяжелой атлетики и метания снарядов.

Согласно региональному проекту "Спорт - норма жизни", до конца 2024 года в Ставропольском крае планируется открыть 18 площадок для подготовки к сдаче нормативов ГТО. Задача - доведение до 55% доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.