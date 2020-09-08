В Обнинске заложили первый камень в основание филиала Госархива

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Первый камень в основание филиала Государственного архива заложили во вторник в Обнинске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

"В Обнинске "получил прописку" филиал Госархива России. Сегодня заложили первый камень на месте его строительства", - говорится в сообщении. Строительство филиала необходимо, поскольку Госархив испытывает дефицит площадей, подчеркнул Шапша.

По предварительным данным, проект оценивается более чем в 4 млрд рублей. Филиал рассчитан на 12 млн дел. Врио главы региона отметил, что хранить данные будут как в традиционном, бумажном, виде, так и в электронном. Завершить строительство объекта, состоящего из нескольких корпусов с читальными, выставочными и конференц-залами, планируется в 2022 году. Планируется создать порядка 300 рабочих мест.

Решение о строительстве архива в Обнинске было принято в июне 2018 года Дмитрием Медведевым. В документе, размещенном на интернет-портале правовой информации, говорится, что основная задача нового архива - оптимизировать прием архивных документов, находящихся на хранении в федеральных органах власти, федеральных государственных унитарных предприятиях, а также для создания современной архивной инфраструктуры для работы с электронными документами.