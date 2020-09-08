Под Мурманском активисты собрали 260 мешков мусора в ходе акции "Спасибо за чистую тундру"

МУРМАНСК, 8 сентября. /ТАСС/. Активисты общественных организаций Мурманской области, присоединившись к экологической акции "Спасибо за чистую тундру", собрали 260 мешков мусора ради сохранения уникальной природы Арктики. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Мурманская область присоединилась к экологической акции по уборке тундры, которая ежегодно проводится на территориях субъектов Российской Федерации, относящихся к Арктической зоне Российской Федерации. Акция под девизом "Спасибо за чистую тундру" направлена на сохранение уникальной природы Арктики <…> Участники акции собрали бутылки, обломки металлических конструкций, остатки пластиковых и пластмассовых изделий и другой бытовой и строительный мусор, который представляет угрозу для обитателей тундры. В ходе четырехдневных экологических мероприятий собрано 260 мешков мусора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что экологическая уборка проводилась на четырех объектах, расположенных в районах традиционного проживания коренных народов Севера: на береговой линии Кольского залива в окрестностях села Белокаменка, в районе населенного пункта Лопарская, где чистили от мусора территорию берега реки Кола, на озере Могильное и вблизи реки Воронья в Ловозерском районе.

В акции приняли участие более 80 волонтеров из разных общественных организаций региона, среди них были представители Саамского собрания Самь Соббар, Ассоциации Кольских саамов, участники проекта "Дом Дружбы", Центра народов Севера, Мурманской молодежной областной общественной организации "Клуб молодых инвалидов" и других. Поддержку активистам оказали сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, администрации Ловозерского района, а также жители Мурманска, Североморска, Лопарской и Ловозера.

"В Мурманской области акция стала не только значимым мероприятием, направленным на формирование бережного отношения к хрупкой северной природе, но и площадкой, объединившей участников национально-культурных автономий и общественных объединений всех возрастов", - отметили в правительстве. Все участники акции получили в подарок благодарственные письма и электронное издание Красной книги Мурманской области.

Об акции

В 2019 году акцию "Спасибо за чистую тундру" поддержали в других арктических регионах России: в Красноярском крае проходили различные мероприятия в честь сохранения дикого оленя, в Воркуте выходили убирать мусор студенческие отряды.

Администрации поселений Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), общественные организации и волонтеры в ходе акции "Спасибо за чистую тундру" в 2019 году убрали мусор в районе пяти сел, всего за пять лет существования акции на Ямале было убрано около 1 тыс. т мусора.