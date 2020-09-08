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В Кизилюртовском районе Дагестана отремонтировали в два раза больше улиц в 2020 году

Работы проводились в рамках проекта "Мой Дагестан - мои дороги"

МАХАЧКАЛА, 8 сентября. /ТАСС/. Более 30 улиц отремонтировали в Кизилюртовском районе Дагестана в текущем году в рамках республиканского приоритетного проекта "Мой Дагестан - мои дороги" и за счет районного дорожного фонда. Об этом ТАСС сообщил во вторник руководитель пресс-службы администрации Кизилюртовского района Магомед Шехалиев.

"На сегодня в Кизилюртовском районе завершены запланированные на текущий год работы по ремонту и реконструкции улиц общей протяженностью около 10 км - всего в семи населенных пунктах района новый асфальт уложили на 17 улицах, что в два раза больше по сравнению с прошлым годом", - сказал Шехалиев.

По его словам, по 4 улицы было отремонтировано в селах Комсомольское и Зубутли-Миатли, по 2 улицы - в селах Миатли, Чонтаул, Кироваул и Нечаевка и одна улица отремонтирована в селе Кульзеб. "На эти цели было направлено более 35 млн рублей", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что данные работы проводились в рамках приоритетного республиканского проекта "Мой Дагестан - мои дороги" и за счет дорожного фонда Кизилюртовского района.

"Только за счет местного дорожного фонда и личных средств спонсоров из числа жителей района за последние несколько лет в Кизилюртовском районе реконструировано и заасфальтировано 79 улиц", - добавил Шехалиев.

О проекте

Ранее ТАСС сообщал, что власти Дагестана в 2020 году в рамках республиканского приоритетного проекта "Мой Дагестан - мои дороги" в районах и городах региона планируют отремонтировать 355 улиц, что почти в два раза больше по сравнению с прошлым годом. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 1,2 млрд рублей.

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