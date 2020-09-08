Власти КБР сообщили, что все школы региона продолжают очную форму обучения

НАЛЬЧИК, 8 сентября. /ТАСС/. Все школы Кабардино-Балкарии (КБР) продолжают очную форму обучения, в регионе нет закрытых школ и классов на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе главы и правительства региона со ссылкой на материалы заседания оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции в КБР.

Рассмотрены текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе, работа медицинских организаций КБР, а также выполнение требований Роспотребнадзора в образовательных учреждениях республики.

"И.о. министра просвещения, науки и по делам молодежи КБР Анзор Езаов отметил, что на сегодняшний день все общеобразовательные организации ведут обучение в очной форме <...>, составлены "скользящие" расписания уроков с учетом времени на обеспечение питания обучающихся <...> В настоящее время школ и классов, полностью или частично закрытых на карантин по коронавирусу, гриппу или ОРВИ, не имеется", - говорится в сообщении. По информации руководителя регионального управления Роспотребнадзора по КБР Жирослана Пагова эпидемиологическая ситуация в Кабардино-Балкарии в настоящий момент стабильная, без осложнений и взрывного роста, отсутствуют очаги в закрытых учреждениях и коллективах. Вместе с тем, наблюдается небольшой рост заболеваемости как коронавирусной инфекцией, так и внебольничными пневмониями.

По состоянию на 8 сентября в регионе зарегистрировано 6 757 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 6 215 человек выздоровели, 79 погибли. Проведено более 156 тыс. тестирований. В госпиталях получают медицинскую помощь 536 пациентов, из них 27 находятся в реанимациях, бессимптомное носительство отмечается у 31% зараженных, в легкой форме болеют 49,3%.

В настоящее время для лечения заболевших в республике в круглосуточном режиме функционируют три госпиталя совокупной мощностью 662 койки, в том числе 481 - с кислородом. На случай эпидемического подъема заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями оперативно смогут развернуть 1 037 коек инфекционного профиля.

"На сегодняшний день необходимости введения дополнительных ограничительных мер не имеется. Вместе с тем, с учетом эпидемической ситуации по рекомендации управления Роспотребнадзора по КБР глава республики Казбек Коков поручил руководителям органов исполнительной власти, местного самоуправления активизировать информационно-разъяснительную работу с населением по соблюдению всех необходимых санитарных требований и норм", - добавили в пресс-службе.