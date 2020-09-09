Власти Приморья создадут условия для подготовки кадров для "Морского старта"

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Приморского края готовы создать в регионе все необходимые условия для реализации проекта "Морской старт", в том числе, по подготовке соответствующих специалистов. Об этом шла речь на встрече главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина и губернатора Приморья Олега Кожемяко, видеозапись которой глава края разместил на своей странице в Instagram.

"Приморский край становится у нас космическим краем, я очень этому рад. Зная ваше внимание к подготовке молодых кадров, как вы это делали в Амурском госуниверситете, я, конечно, буду вас просить подготовить достойные кадры, которые будут обеспечивать [работу] воздушно-космической техники", - сказал Рогозин.

Кожемяко ответил, что в Приморье будут созданы все условия, чтобы проект состоялся.

Плавучий космодромом "Морской старт" состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года с платформы, базировавшейся у берегов США, выполнили 32 пуска ракеты "Зенит".

В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7. Весной этого года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов на Дальний Восток. Сборочно-командное судно Sea Launch Commander прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур, а пусковая платформа Odyssey ("Одиссей") прибыла в порт 30 марта.