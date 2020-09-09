Уровень Амура у Хабаровска превысил неблагоприятную отметку в полметра

ТАСС, 9 сентября. Уровень реки Амур у Хабаровска в среду составляет 499 см, что превышает неблагоприятную отметку на полметра. Всего в крае зафиксировали подтопления в 11 населенных пунктах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 9 сентября 2020 года, уровень воды в Амуре у города Хабаровска составил 499 см (+3 см за сутки), у г. Комсомольска-на-Амуре - 455 см (+8 см за сутки) в результате дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод отмечаются различные подтопления в 11 населенных пунктах 7 муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Накануне власти Хабаровска ввели режим чрезвычайной ситуации в связи ростом уровня воды в Амуре. Все аварийные бригады энергетиков, коммунальных работников и спасателей перешли на круглосуточный режим работы. В прибрежных и наиболее уязвимых районах города устанавливают мощные насосы для откачки воды. В настоящее время подтопило 1068 дачных участков на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный, расположенных напротив Хабаровска. Гидрологи ожидают в ближайшее время дальнейший подъем воды в реке, что грозит подтоплениями прибрежной части Хабаровска. Опасной отметкой уровня Амура у Хабаровска считается 600 см.

По данным МЧС, после прошедших сильных дождей в центральных районах края отмечались подтопления пониженных участков, а также там, где не справлялись ливневки. "Сообщений о возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, вызванных циклоном, в Главное управлений МЧС России по Хабаровскому краю не поступало", - уточняется в сообщении.

Всего же в Хабаровском крае из-за подъема воды в реках подтопило 1206 придомовых, дачных и земельных участков, а также 13 участков дорог.