В самом северном районе Камчатки начался отопительный сезон

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 сентября. /ТАСС/. Подача тепла потребителям началась в самом северном районе Камчатского края - Пенжинском муниципальном районе. Для этого на территорию завезли уголь, дрова и жидкое топливо, сообщила ТАСС пресс-секретарь компании "Южные электрические сети Камчатки" Юлия Куличева.

"9 сентября отопление появилось в Аянке, пару дней назад подача тепла началась в селах Манилы, Таловка, Каменское, Слаутное. В конце августа теплоход доставил в село Манилы 5,4 тыс. тонн угля, что полностью удовлетворит потребности котельной в селе Манилы, годовой расход которой составляет 3,3 тонн. В селе Аянка теплоснабжение осуществляется от котельной, работающей на дровах, и в период отопительного сезона поставщик по графику доставит топливо на местную котельную. Для бойлерных установок и дизельных электростанций поставщик привез в район 2,4 тыс. тонн жидкого топлива", - сказала Куличева.

Она добавила, что за время подготовки к отопительному периоду компания полностью в соответствии с графиком выполнила все мероприятия на теплогенерирующем оборудовании и сетях. В течение месяца на отдельных зданиях и сооружениях завершатся работы, не влияющие на качество теплоснабжения.

Ранее в краевом правительстве ТАСС сообщали, что 8 сентября врио губернатора Камчатки Владимир Солодов дал поручение профильным министерствам проработать вопрос досрочного подключения социальных объектов к теплоснабжению. Также глава региона потребовал вернуться к вопросу о компенсации оплаты электрического отопления для льготных категорий граждан в крупном поселке Камчатки Озерновский, жители которого лишены субсидии на отопление, поскольку централизованного отопления в поселке нет.

Пенжинский район - самый северный район Камчатки, в нем проживает около 2 100 человек. Расстояние до краевого центра - около 1 100 км.