В Амурской области на реке Амур сохраняется повышенная водность

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Повышенная водность на реке Амур в Амурской области сохраняется в связи с дождливой погодой. Пойму реки подтопило в районе нескольких сел, угрозы выходы воды в эти населенные пункты нет, сообщает в среду пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

"Сохраняется повышенная водность на основных реках на 0,6-2,5 м, в связи с прошедшими осадками на реках области проходят паводки. На реке Амур повышение уровней воды на 3-22 см/сутки, пойма (часть речной долины, находящаяся выше русла и затопляемая в половодье или во время паводков, - прим. ТАСС). подтоплена в районе сел Гродеково, Константиновка, Иннокентьевка на 19-55 см, без угрозы подтопления", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, в регионе остаются подтоплены 151 приусадебный участок, из них в Благовещенске 62, в Ромненском районе 37, в Ивановском районе 52.

"Наиболее острая ситуация в селе Богородское, в которое вода пришла с полей - ведется перекачка воды. По другим селам динамика на понижение. В селах, в которых введен локальный режим ЧС, по заявлениям граждан работает комиссия, оценивает ущерб. После будем составлять заявку на оказание помощи, в том числе овощами в замен погибшего в воде урожая", - сказал ТАСС глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

В Серышевско и Ромненском районах подтопленными остаются три участка автомобильных дорог. По всем ним проезд возможен.

По прогнозу синоптиков, в среду на севере Амурской области небольшая облачность, без существенных осадков, ветер северный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, днем температура до плюс 24 градусов. На юге ночью облачно, днем с прояснениями, местами кратковременный дождь, ветер северный, северо-восточный 6-11 м/с, с порывами 15-20 м/с, температура днем до плюс 22 градусов.