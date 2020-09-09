Трутнев планирует посетить все регионы Северного Кавказа до конца года

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев намерен до конца года посетить все регионы Северного Кавказа в качестве куратора. Об этом Трутнев заявил в интервью ТАСС.

В соответствии с решениями президента РФ Трутневу было поручено заниматься социально-экономическим развитием Северного Кавказа по линии правительства РФ. В августе вице-премьер совершил первую рабочую поездку в округ в качестве куратора, посетив Ставрополье, Чечню и Кабардино-Балкарию.

"Пока мы посетили три региона. Я постараюсь в течение ближайшего периода времени, во всяком случае, до конца года, посетить все субъекты, расположенные на Северном Кавказе", - заявил Трутнев.

По его словам, прошедшая в августе поездка имеет для него принципиальное значение. "Невозможно изучить регионы, понять, как они живут, находясь в кабинете правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной. Никаких шансов на это нет", - пояснил он.

Вице-премьер отметил, что только после посещения всех регионов Северного Кавказа он сможет определить необходимые им меры поддержки. При этом, по его словам, уже сейчас понятно, что в макрорегионе требуется обратить особое внимание на привлечение частных инвестиций.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития. В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.