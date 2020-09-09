Трутнев рассказал о планах переформатировать госпрограмму развития Северного Кавказа

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Госпрограмму развития Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) планируется переформатировать, отразив в ней позицию не только Минэкономразвития, но и других федеральных ведомств. Об этом рассказал в интервью ТАСС вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

В соответствии с решениями президента РФ, Трутневу было поручено заниматься социально-экономическим развитием Северного Кавказа по линии правительства РФ.

"Прежде всего, мы изменим принципы формирования программы. Раньше все операции распределяло сугубо Министерство экономического развития РФ, до этого распределение средств шло через еще одно, уже упраздненное министерство (Минкавказ - прим. ТАСС). Мне не кажется, что это совсем правильный механизм. Когда мы подходим к распределению ресурсов, мы все-таки должны учитывать позицию целого ряда ведомств. Это и Минздрав, это и Минобрнауки, и Министерство финансов, и Министерство внутренних дел по своей линии. В общем, это целый ряд органов, которые вместе работают в составе российского правительства", - сказал Трутнев.

По его словам, именно учет разных мнений и позиций позволит принимать сбалансированные решения. "Такой механизм на Северном Кавказе мы точно введем. Мы соберем представителей разных министерств и ведомств, и губернаторов, и инвесторов, убедимся в том, что территория не останется пустой. Что после принятия правительством решений там действительно возникнут предприятия. И тогда, конечно, включим "зеленый свет", - добавил вице-премьер.

Государственная программа развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года включает в себя ряд подпрограмм, направленных на создание благоприятных условий для устойчивого развития Северного Кавказа, повышения уровня инвестиционной привлекательности, снижение безработицы и поддержку промышленных отраслей.