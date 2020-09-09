Железноводск запатентует "курортный рубль"

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Собственную валюту "курортный рубль" запатентуют в Железноводске (Ставропольский край). Такие "деньги" можно заработать, выиграв в городских конкурсах, а затем на них купить сувениры или расплатиться ими в кафе, сообщил ТАСС глава города-курорта Евгений Моисеев в среду.

"Мы решили сделать "курортный рубль" еще одним своим брендом. Сейчас начали подготовку документов для подачи заявки в Роспатент", - сказал он.

По словам главы города, "курортный рубль" используют в Железноводске исключительно во время праздничных мероприятий. Курс "железного курортного рубля" равен российскому рублю и находится в обороте исключительно в определенных сувенирных лавках.

По словам собеседника агентства, собственная валюта у курорта появилась в 2018 г. - на открытии "Лермонтовского терренкура", который стал первым объектом в стране, отремонтированным на деньги курортного сбора, все присутствующие получили "курортные рубли".

"Каждый год в ходе наших праздников участники викторин зарабатывают "курортные рубли", на которые затем могут приобрести сувениры или расплатиться в ближайшем кафе", - добавил глава курорта.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.