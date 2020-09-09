Выступающие за сборную России чувашские спортсмены станут получать ежемесячную стипендию

ЧЕБОКСАРЫ, 9 сентября. /ТАСС/. Чувашские спортсмены, выступающие на официальных международных спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды России, смогут ежемесячно получать стипендию от 5,5 до 25 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, сообщает в среду пресс-служба республиканского правительства.

"Стипендия варьируется от 5 500 до 25 000 рублей в месяц и зависит от возрастной группы спортсмена и его вхождения в состав основной либо резервной сборной команды РФ по видам спорта. Стипендии будут выплачивать ежемесячно начиная с 1 января 2021 года", - пояснили в пресс-службе.

При этом претендовать на получение стипендий смогут спортсмены, представляющие на официальных спортивных соревнованиях Чувашию без параллельного зачета для других субъектов России. В настоящее время членами спортивных сборных команд страны являются 202 спортсмена из республики. Из них 119 спортсменов представляют на официальных спортивных соревнованиях Чувашию без параллельного зачета для других субъектов страны.