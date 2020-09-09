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Выступающие за сборную России чувашские спортсмены станут получать ежемесячную стипендию

Ее размер будет составлять от 5,5 до 25 тыс. рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 9 сентября. /ТАСС/. Чувашские спортсмены, выступающие на официальных международных спортивных соревнованиях в составе спортивной сборной команды России, смогут ежемесячно получать стипендию от 5,5 до 25 тыс. рублей. Соответствующий указ подписал врио главы Чувашии Олег Николаев, сообщает в среду пресс-служба республиканского правительства.

"Стипендия варьируется от 5 500 до 25 000 рублей в месяц и зависит от возрастной группы спортсмена и его вхождения в состав основной либо резервной сборной команды РФ по видам спорта. Стипендии будут выплачивать ежемесячно начиная с 1 января 2021 года", - пояснили в пресс-службе.

При этом претендовать на получение стипендий смогут спортсмены, представляющие на официальных спортивных соревнованиях Чувашию без параллельного зачета для других субъектов России. В настоящее время членами спортивных сборных команд страны являются 202 спортсмена из республики. Из них 119 спортсменов представляют на официальных спортивных соревнованиях Чувашию без параллельного зачета для других субъектов страны.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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