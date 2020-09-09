Медики восстанавливаются от борьбы с коронавирусом по авторской методике в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Около 600 врачей и медицинских работников, боровшихся с пандемией коронавируса в разных регионах России, смогли пройти бесплатную реабилитацию в Дагестане в рамках акции "Слава врачам" по специально разработанной методике. Об этом сообщил в среду ТАСС инициатор акции, генеральный директор научно-оздоровительного комплекса (НОК) "Журавли" Магомед Магомедов.

По словам самих медиков, недельный курс реабилитации помогает заметно улучшить общее состояние здоровья, при этом психологическая поддержка, отдых на морском побережье и общение с коллегами играют не меньшую роль, чем специальные восстановительные процедуры.

"Мы начали принимать людей в июле, сейчас у нас уже седьмой поток, приехали 78 человек. Мы рассчитывали, что в потоке у нас будет по человек 60, но в итоге получилось гораздо больше. Всего за время акции реабилитацию прошли около 600 человек. <…> В программу у нас включено 18 процедур - это гидромассаж, ванны, кислородные коктейли, ароматерапия, а также специально разработанные физические и дыхательные упражнения на берегу моря, в морской воде", - рассказал Магомедов, который также является профессором Московского государственного университета (МГУ) им. М.В. Ломоносова.

Дыхательная гимнастика и гидропроцедуры

Врачи из разных регионов России проходят оздоровительный курс на базе научно-оздоровительного комплекса "Журавли" на берегу Каспийского моря в 5 км от Махачкалы. Каждый курс длится неделю, все услуги, включая проживание, питание и оздоровительные процедуры, медики получают бесплатно. По словам Магомедова, на реабилитацию приезжают в том числе медики, которые сами перенесли заболевание, заразившись коронавирусом. У некоторых болезнь протекала в тяжелой форме.

"Приезжая к нам, они заполняют анкеты - оценивают свое состояние, указывают хронические и сопутствующие заболевания. На основе этих анкет мы делим их на три группы - легкую, среднюю и тяжелую, каждой группе назначается отдельный комплекс процедур. <…> Например, у нас была женщина-врач, жительница одной из северокавказских республик, во время болезни она 44 дня находилась на аппарате ИВЛ, у нее было около 90% поражения легких. Сюда ее привезли родственники, самостоятельно ходить она практически не могла. За неделю мы ее фактически поставили на ноги, она с моря сама поднималась по ступенькам", - рассказывает он.

По его мнению, одним из важных факторов восстановления после болезни, как и после продолжительной работы в "красной" зоне, становится дыхательная гимнастика. Комплекс такой гимнастики, применяемой в курсе реабилитации врачей, он разработал самостоятельно.

"Каждое утро они делают гимнастику на берегу моря. Мы включаем туда физические и дыхательные упражнения, в том числе с использованием пресной и морской воды, в разных положениях тела. Дело в том, что эта пневмония, [развивающаяся при заражении коронавирусом], очень отличается от обычной, она поражает нижние отделы легких, с ней гораздо труднее бороться. А дыхание в морской воде, в разных положениях тела позволяет "выбить" все это из легких", - рассказал Магомедов, добавив, что в ближайшее время намерен обобщить собственные разработки в этом направлении и выпустить их в виде брошюры с методическими рекомендациями по реабилитации больных с коронавирусом и работавших с ними медиков.

О работе старались не говорить

Медсестра-анестезист "Госпиталя ветеранов войн" в Санкт Петербурге Екатерина Морозова нашла информацию об акции "Слава врачам" в соцсети. "В "Твиттере" увидела ссылку на новость о том, что в Дагестане медики бесплатно проходят реабилитацию. Рассказала коллегам - они не поверили. Я сама нашла сайт "Журавлей", отправила электронное письмо и буквально через два дня получила ответ: "Мы вас ждем, приезжайте!". Собрала команду из коллектива нашей реанимации, 13 человек, мы подготовили необходимые документы и поехали", - рассказала Морозова ТАСС.

С больными коронавирусом она работала с апреля по середину июля, в начале пандемии заболела сама. "12 апреля у меня был день рождения, а на следующий день сдала анализ - пришел положительный результат. Лечилась дома, в самоизоляции, а когда вышла на работу, попала в самое пекло. <…> Работать было некому, многие сотрудники болели, некоторые тяжело - их привозили в нашу реанимацию. И был просто очень большой поток пациентов - иногда физически не хватало сил, но делали, конечно, все возможное", - поделилась она воспоминаниями.

Реабилитация, по ее словам, помогла не только физически оздоровить организм, но и восстановиться психологически. "Это был огромный заряд положительных эмоций, совсем другая обстановка. <…> Отключались все негативные мысли, все забывалось. Процедуры очень понравились - гидромассаж, ванны, ароматерапия. И, конечно, у меня появились новые знакомые - в Ингушетии, в Москве", - рассказала Морозова.

Ее коллегу, медсестру московской больницы в Коммунарке Веру Ширенину на реабилитацию в Дагестан направил главный врач клиники Денис Проценко - ранее он возглавлял одну из бригад столичных медиков, командированных в республику для помощи в борьбе с пандемией. "Медработникам такая реабилитация необходима прежде всего для того, чтобы восстановиться и набраться сил, чисто психологически отдохнуть. <…> Море, солнце, экскурсия в прекрасный Сулакский каньон, отношение людей, новые друзья, с которыми продолжаю переписываться, - лично мне все это, наверно, было даже нужнее всех оздоровительных процедур", - сказала Ширенина ТАСС.

Отдыхают в Дагестане и местные врачи, принявшие на себя серьезный удар во время пандемии. Так, заведующая отделением реанимации Детской клинической больницы Махачкалы Патимат Шуайбова работала в "красной" зоне два месяца, не покидая стен клиники. "В самом начале было очень сложно - у персонала был страх входить в эту зону, приходилось помогать не только больным, но и сотрудникам. <…> Но я была настроена работать, несмотря на то, что возраст уже немаленький - понимала, что реаниматологов не хватает", - рассказала она.

По ее словам, программа реабилитации впечатлила даже ее, врача с почти 40-летним стажем. "Я вместе со всеми училась правильно дышать! Была удивлена невероятным отношением, прекрасным питанием. <…> Много общались с коллегами, но старались поменьше говорить о работе, больше - просто о жизни", - поделилась Шуайбова впечатлениями с ТАСС.

Эстафета, а не одиночный забег

Справиться с перенесенным стрессом врачам и медработникам в "Журавлях" помогают профессиональные психологи. Среди них - доктор психологических наук, профессор Николай Мосинцев-Озеранский, по просьбе Магомедова приехавший в Дагестан из Москвы.

"Эти люди пережили шок, они как бойцы на фронте - на их глазах умирали люди, коллеги, они сами ежедневно сталкивались с риском заболеть и умереть. И сейчас они приезжают сюда измотанные, напряженные, очень скованные. <…> Здесь просто прекрасная обстановка для того, чтобы расслабить психику, "растворить" накопленные негативные переживания. Конечно, им очень нужна поддержка врачей-психологов, психотерапевтов, даже студентов психологических факультетов - у них много современных продвинутых программ и методик, которые можно сейчас задействовать", - рассказал Мосинцев-Озеранский.

По словам Магомедова, акция "Слава врачам" нашла отклик не только в России, но и за рубежом. "Сейчас у меня около 30 писем от медиков со всего мира, из разных стран, с просьбой расширить акцию до международного формата. А некоторые даже направляют финансовую помощь в поддержку акции - например, из Индии нам отправили 1 500 долларов (бесплатная реабилитация врачей проводится на частные средства руководителя НОК "Журавли" - прим. ТАСС). <…> Многие иностранцы очень хотели приехать к нам, но это, к сожалению, невозможно в связи с ограничениями из-за пандемии, отсутствием авиарейсов", - сказал он.

По его словам, акция завершится в середине сентября большой научно-практической конференцией, на которой будут обсуждаться методики лечения пациентов с коронавирусом и реабилитации переболевших. Кроме того, руководство НОК ищет меценатов, которые помогут продлить акцию бесплатной помощи врачам.

"У меня в списке желающих 1 650 человек. <…> Ищем меценатов, пишем обращения к депутатам Госдумы РФ от Дагестана с просьбой оказать нам помощь. Если не получится, возьмем тайм-аут и будем думать, как проводить эту акцию дальше - возможно, в каком-то другом формате. <...> Но все равно хотелось бы, чтобы кто-то подхватил эту идею, чтобы это была эстафета, а не одиночный забег, чтобы сами врачи тоже почувствовали коллективность этого мероприятия, это тоже очень важный момент. Надеюсь, что такие люди найдутся", - заключил Магомедов.