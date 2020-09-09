Самыми популярными в Кабардино-Балкарском госуниверситете стали медицинские специальности

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Абитуриенты при поступлении в 2020 году в Кабардино-Балкарский государственный университет (КБГУ), расположенный в Нальчике, чаще всего выбирали медицинские специальности. Об этом сообщил ТАСС проректор по довузовской подготовке и дополнительному профессиональному образованию КБГУ Артур Кажаров.

"Вуз еще принимает документы у абитуриентов, желающих учиться на заочной форме обучения, прием заявлений на очную и очно-заочную формы обучения завершен. И уже сейчас точно можно сказать, что самыми популярными направлениями стали медицинские. Для нашего вуза это скорее традиционная ситуация, однако мы не исключаем, что ситуация с пандемией также могла повлиять на это", - сказал собеседник агентства.

Наиболее востребованы среди абитуриентов вуза такие специальности, как "Лечебное дело", "Стоматология", "Педиатрия" и "Юриспруденция". Конкурс на них, по словам Кажарова, составил десять заявлений на место.

Кабардино-Балкарский государственный университет входит в сотню лучших вузов России. Университет реализует около 150 направлений подготовки и специальностей, 340 образовательных программ высшего образования, две из которых на английском языке. В нем обучается более 16 тыс. студентов. В системе вуза восемь институтов, четыре колледжа, один факультет. В вузе обучаются порядка 1,6 тыс. иностранных студентов из более чем 40 стран.