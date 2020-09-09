Чувашия получит 100 млн рублей на обновление автопарка скорой помощи

ЧЕБОКСАРЫ, 9 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ направит Чувашии дополнительные 100 млн рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи, сообщил журналистам в среду врио главы республики Олег Николаев.

"По инициативе Минпромторга России Чувашия получит дополнительные 100 млн рублей на оснащение автопарка скорой медицинской помощи. Процесс запущен со вчерашнего дня, если до конца года мы с вами ее реализуем, то автопарк скорой медицинской помощи кардинально обновится, возможно даже полностью", - пояснил Николаев.

Ранее в 2020 году новые машины скорой помощи закупили для республиканского центра медицины катастроф и перинатального центра.