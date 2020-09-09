Около тысячи деревьев высадят в Ингушетии в рамках акции "Сохраним лес"

МАГС, 9 сентября. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены высадить в лесах около одной тысячи деревьев, в том числе и медоносных, в рамках всероссийской акции "Сохраним лес". Саженцы позволят восстановить леса и увеличить их площадь, рассказал ТАСС и.о. министра природных ресурсов и экологии региона Магомед Евлоев в среду.

"Мы намерены в октябре начать высаживать на различных участках Сунженского и Назрановского лесничеств около одной тысячи саженцев дуба, ясеня, граба и акации в рамках акции "Сохраним лес". Октябрь наилучшим образом соответствует лесотехническим условиям для посадки молодых деревьев. В посадке примут участие не только лесники, но и эковолонтеры, а также коллектив Минприроды региона под моим руководством", - сказал Евлоев.

По его словам, в последние годы при высадке новых саженцев ведомство делает акцент именно на медоносные породы деревьев.

"Это в любом случае полезно и значимо, может объемы и не большие, но для нас это значимый шаг. Это популяризирует наше отношение к природе. Мы выбрали к посадке и акацию, поскольку она неприхотлива, но также она является хорошим медоносом, пчеловодам региона не придется искать места для установления пасек в других регионах", - добавил собеседник.

С августа по ноябрь в России проходит масштабная кампания по восстановлению лесов "Сохраним лес". В рамках ежегодной всероссийской акции планируется высадить по всей стране 40 000 000 деревьев. Цель акции - привлечь внимание широкой общественности к теме сохранения и восстановления лесов, особенно в регионах, наиболее пострадавших от лесных пожаров.