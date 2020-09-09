Первую партию вакцин от гриппа "Совигрипп" и "Флю-М" получила Кабардино-Балкария

НАЛЬЧИК, 9 сентября. /ТАСС/. Более 100 тыс. доз вакцин для взрослых от гриппа "Совигрипп" и "Флю-М" получила Кабардино-Балкария (КБР). Вакцинацию можно пройти в поликлиниках по месту жительства, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Минздрава.

"В Кабардино-Балкарии стартовала прививочная кампания против гриппа. В поликлиники поступила первая партия отечественных вакцин для взрослых "Совигрипп" и "Флю-М" - более 102 тыс. доз, со дня на день ожидается поставка и вакцины для детей - более 59 тыс. доз. Чтобы сделать прививку от гриппа, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства, к своему участковому терапевту", - говорится в сообщении.

В этом году в Кабардино-Балкарии планируется привить от гриппа более 521 тыс. человек, что составляет 60% от общей численности населения, 136 тыс. из них - дети. Вакцинация от гриппа этой осенью более чем актуальна, так как обычный ежегодный подъем заболеваемости гриппом будет сопровождаться коронавирусной инфекцией, предостерегают медики.

Детей будут прививать, как и в прошлые годы, в детских садах и школах, студентов - по месту учебы. Руководителям организаций и предприятий рекомендовано приобрести вакцину и привить своих сотрудников, обратившись в территориальную поликлинику для вызова прививочной бригады. Иммунитет к вирусу формируется в организме человека через 2-3 недели после введения вакцины и держится до 9 месяцев, соответственно прививку надо сделать до начала эпидсезона, напомнили в Минздраве КБР.