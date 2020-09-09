В Перми проведут первую всероссийскую олимпиаду по кулинарии и сервису

ПЕРМЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Первая всероссийская олимпиада по кулинарии и сервису состоится на площадке Завода Шпагина в Перми с 20 по 22 ноября. К участию в мероприятии приглашены более 150 кулинаров из 40 субъектов страны, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Совместно с Национальной ассоциацией кулинаров России было принято решение о проведении олимпиады в Пермском крае. Будем рады принять мероприятие, оно укладывается в концепцию развития туризма и сервиса, а также ресторанного бизнеса. При этом мы планируем максимально задействовать в мероприятиях олимпиады студентов наших техникумов, чтобы они могли принять участие в мастер-классах и воодушевиться", - цитирует пресс-служба слова губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Соревноваться участники будут по шести направлениям, среди которых определят лучшего шеф-повара, кондитера, бариста и кависта России. Судить участников будут по единым международным стандартам организации соревнований по системе WACS при участии зарубежных судей. Помимо кулинарных состязаний, на площадке будет организован маркет с едой, посетители также смогут поучаствовать в кулинарных мастер-классах и посмотреть на показательные выступления кулинаров.

"Также в рамках олимпиады будет организована площадка с обзорами и современными тенденциями развития отрасли. Спикерами в рамках деловой программы станут представители Национальной ассоциации кулинаров России, Федерации рестораторов и отельеров России, а также специальные гости", - добавили в пресс-службе.