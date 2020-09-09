Ученые обеспокоены нарушением экосистем в Териберке под Мурманском из-за турпотока

ТЕРИБЕРКА /Мурманская область/, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН) провели исследования ландшафтов в районе сельского поселения Териберка в Мурманской области, ставшего популярным у туристов после выхода фильма Звягинцева "Левиафан", и пришли к выводу, что баланс экосистем нарушен. Об этом в среду сообщил журналистам в Териберке заместитель председателя КНЦ РАН по научной работе Евгений Боровиков.

"Посмотрев в течение трех дней природные ландшафты, техногенные ландшафты, мы приходим к выводу, что очень сильно турпоток влияет на природу. Мы имеем 10-летней давности довольно подробные материалы по Териберке и можем сказать, что ряд редких видов исчез, вытоптан, уничтожен, и экосистемы в целом изменились", - сказал Боровичев.

Он уточнил, что за десять лет численность растений, внесенных в Красную книгу России, значительно сократилась, популяция родиолы розовой, например, уменьшилась вдовое, цветковое растение синюха голубая в природной среде вообще обнаружить не удалось. "Мы с трудом нашли 5 небольших популяций родиолы розовой сейчас, хотя 10 лет назад их было вдвое больше. Это говорит о том, что жители его просто истребляют, считается, что это лекарственное растение, его еще называют северным женьшенем", - пояснил ученый.

Перед учеными также стоит задача определить границы создаваемого в Териберке природного парка и сделать заключение о необходимости регламентирования въезда туристов и некоторых видов хозяйственной деятельности. Кроме того, в Териберке силами специалистов КНЦ РАН проводится социологическое исследование для того, чтобы получить мнение местного сообщества относительно целесообразности создания на территории поселения природного парка. Свои научные выводы исследователи должны представить в правительство региона до 1 февраля 2021 года.

"Проектированием занимается комиссия под председательством заместителя губернатора Ольги Кузнецовой, разработана дорожная карта. К 1 февраля мы должны закончить работы, предоставить результаты социологических исследований и материалы комплексного экологического обследования с границами для того, чтобы приступить к следующему этапу, это согласование с органами власти, с военными, и для того, чтобы проводить общественные обсуждения с населением", - уточнил Боровичев.

О создании природного парка в Териберке

В июне сообщалось, что власти Мурманской области планируют создать в Териберке природный парк регионального значения для развития экологического туризма, при этом отрегулировать посещение территории и монетизировать растущий интерес туристов со всего мира.

Одной из главных целей проекта, по замыслу его создателей, было заявлено соблюдение баланса экологических и экономических интересов, внедрение лучших мировых практик по формированию системы региональных туристических троп как точек притяжения туристов. По проекту планируется оборудовать пункт пропуска в природный парк и сформировать пул туристических компаний-партнеров, обустроить экологические маршруты и привлечь инвесторов для развития инфраструктуры в районе.

Сельское поселение Териберка с населением около тысячи человек расположено в Кольском районе Мурманской области в 120 км от Мурманска, при этом последние 40 км пути приходится преодолевать по грунтовой дороге, которую зимой часто полностью заметает. Ежегодно Териберку посещало до 40 тыс. туристов, в том числе иностранцы.