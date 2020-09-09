Ожидающих возвращения домой граждан Азербайджана в Дагестане хотят занять на стройке школ

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /Корр. ТАСС/. Граждан Азербайджана, ожидающих в пункте временного размещения в Дагестане пропуска через закрытую из-за пандемии российско-азербайджанскую границу, планируют задействовать в возведении объектов дошкольного и общего образования. Об этом на сессии парламента Дагестана заявил начальник строительного управления №412 федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление № 4" Магомедэми Чамаев.

"Прорабатывается вопрос о привлечении [к строительству объектов дошкольного и общего образования] граждан Азербайджана, размещенных во временном лагере у поселка Куллар Дербентского района", - сообщил Чамаев. По его словам, к этой мере приходится прибегать из-за нехватки строителей в самом Дагестане.

Пункт временного размещения, развернутый МЧС для граждан Азербайджана, которые не могут свободно покинуть территорию России из-за пандемии коронавируса и закрытой границы, расположен вблизи поселка Куллар в Дербентском районе. Лагерь рассчитан в общей сложности на 360 человек, однако число желающих вернуться на родину постоянно растет.

В Дагестане в 2020 году запланировано строительство 286 объектов капитального строительства на сумму более 24,5 млрд рублей. В рамках реализации государственной программы развития образования осуществляется строительство 77 объектов, 73 из которых возводит ФГУП "Главное военно-строительное управление № 4" на общую сумму 14,3 млрд рублей: 16 школ на 8 600 мест и 57 детский садов на 9 100 мест.