В Дагестане к концу года планируют ввести в эксплуатацию более 60 объектов образования

МАХАЧКАЛА, 9 сентября. /ТАСС/. Более 60 объектов дошкольного и общего образования планируется ввести в эксплуатацию в Дагестане до конца года в рамках реализации государственной программы развития образования. Об этом на сессии парламента республики сообщил начальник строительного управления № 412 федерального государственного предприятия "Главное военно-строительное управление № 4" (строит 73 из 77 объектов в республике в качестве генподрядчика) Магомед-Эми Чамаев.

"Из 73 объектов [которые должно возвести в республике Главное военно-строительное управление № 4] контракты заключены по 65, на общую сумму 11,7 млрд рублей. Поступление финансовых средств к нам, как исполнителям, составило 3,2 млрд рублей. По 62 объектам работы выполняются, по трем - начнутся в ближайшее время. <...> На 9 сентября по 10 объектам полностью завершены строительно-монтажные работы, еще шесть объектов - на стадии завершения, на остальных ведутся работы... <...> Планируем к концу года 66 объектов ввести в эксплуатацию", - сообщил Чамаев.

В Дагестане в 2020 году запланировано строительство 286 объектов капитального строительства на сумму более 24,5 млрд рублей. В рамках реализации государственной программы развития образования осуществляется строительство 77 объектов, 73 из которых возводит ФГУП "Главное военно-строительное управление № 4" на общую сумму 14,3 млрд рублей: 16 школ на 8600 мест и 57 детских садов на 9100 мест.