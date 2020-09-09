Удмуртия намерена в 2021 году начать реализацию проекта по обновлению теплосетей в Глазове

ИЖЕВСК, 9 сентября. /ТАСС/. Удмуртия рассчитывает в 2021 году приступить к реализации инвестиционного проекта с объемом вложений около 700 млн рублей в отношении объектов централизованных систем теплоснабжения города Глазова, сообщил в среду журналистам гендиректор Корпорации развития региона Константин Сунцов.

Ранее в июне ТАСС сообщал, что Корпорация развития Удмуртии и ООО "Тепловодоканал" (АО "Русатом инфраструктурные решения", входит в госкорпорацию "Росатом") на инвестиционном онлайн-марафоне "Удмуртия Calling" подписали соглашение о проработке и сопровождении инвестпроекта в отношении теплосетей города Глазова. Объем планируемых вложений может составить более 700 млн рублей. Рассматриваемый срок реализации проекта - 15 лет.

"Согласовываются условия реализации, идет такой структурированный проект, должны в 2020 году его согласовать, в 2021 году приступим к реализации проекта", - сказал Сунцов. По его словам, сумма инвестиций может измениться, исходя из технического аудита системы теплоснабжения.

Подобное соглашение с потенциальным инвестором в Глазове уже подписывалось. В мае 2019 года город и предприятие, работающее в контуре "Росатома", заключили соглашение по модернизации системы водоснабжения и водоотведения. Общий объем инвестиций составил 1,2 млрд рублей, срок инвестиционной программы - до 2024 года.

Город Глазов - самый северный районный центр и один из старейших городов Удмуртской Республики, расположен на левом берегу реки Чепцы в 180 км от Ижевска. Градообразующее предприятие - АО "Чепецкий механический завод" - одно из крупнейших предприятий уральского региона, входит в "Росатом".