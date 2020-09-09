На Ставрополье построили крупнейшую в крае птицефабрику

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Крупнейший на Ставрополье комплекс по производству куриного яйца построили в селе Преображенском. Планируемый ежегодный объем производства составит около 200 млн штук яиц и свыше 222 тыс. т мяса птицы, что составит 10% рынка Северного Кавказа, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора.

"В Буденновском районе построен крупнейший на Ставрополье комплекс по производству куриного яйца. <…> Планируемый ежегодный объем производства составит около 200 млн штук яиц и свыше 222 тыс. т мяса птицы. Это позволит предприятию занять не менее 10% рынка Северного Кавказа. Первая партия яиц ожидается осенью этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство комплекса началось в 2016 г. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составляет порядка 1,5 млрд рублей. Предприятие должно стать самым крупным на Ставрополье производством куриного яйца.

По данным пресс-службы, всего на птицефабрике будет 16 корпусов. При выходе предприятия на проектную мощность будет создано 170 новых рабочих мест. В перспективе здесь намерены развивать глубокую переработку куриного яйца для получения меланжа (яичного порошка) высокого качества. Кроме того, на птицефабрике будут выпускать термически обработанное и гранулированное органическое удобрение, а также корма для птиц.

"Этот проект демонстрирует эволюционное развитие птицеводства в Ставропольском крае. От выращивания птицы и производства яйца - к развитию собственной переработки этой продукции. Эта ниша в агропромышленном комплексе является очень перспективной, и сегодня мы ее занимаем, используя передовые технологии и соответствуя мировым стандартам качества", - отметил губернатор Владимир Владимиров, слова которого приводятся в сообщении.