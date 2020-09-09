Презентация конкурса молодых кавказоведов "Знаю Кавказ" пройдет на очной смене "Машука"

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Презентация межрегионального конкурса молодых кавказоведов "Знаю Кавказ" состоится на очной смене Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020", которая в сентябре пройдет в Пятигорске (Ставропольский край). Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе форума.

"В рамках IV смены Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2020" состоится презентация Межрегионального конкурса молодых кавказоведов "Знаю Кавказ", который станет первым за долгое время масштабным отечественным конкурсом кавказоведов на Юге России и Северном Кавказе. Также будет представлен новый проект Северо-Кавказского федерального университета - "Лаборатория общественных проектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2020 году Фонд президентских грантов поддержал заявку Фонда региональных исследований "Страна" на проведение конкурса "Знаю Кавказ". Идея конкурса зародилась на смене "Я - лидер" Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2019 году и была поддержана экспертами АНО "Россия - страна возможностей, Северо-Кавказским федеральным университетом.

По данным пресс-службы, цели конкурса - популяризация изучения Кавказа среди молодежи, продвижение бренда территории, выявление и поддержка талантливых студентов, занимающихся исследованием региональных проблем, а также формирование комплекса профессиональных компетенций в области кавказоведения. В ходе конкурса с помощью заочного тестирования студентов вузов Юга России и Северного Кавказа будут выбраны 50 участников, которые поборются в финале за право называться лучшими.

Победители получат ценные призы, комплексную оценку своих компетенций и возможность поучаствовать в программе наставничества от ведущих управленцев и экспертов региона. К участию в конкурсе планируется привлечь свыше 1,5 тысячи студентов, а также более 50 экспертов из числа представителей образовательных, научных и общественных организаций.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" проходил с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.