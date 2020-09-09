Жителей одного из приморских сел эвакуируют из-за повышения уровня воды в реке Раздольной

ТАСС, 9 сентября. Эвакуация села Синельниково-1 в Приморье проводится из-за повышения уровня воды в реке Раздольной, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"Вследствие ранее обильно прошедших осадков, вызванных тайфуном "Хайшэнь", и из-за повышения уровня воды в реке Раздольная у села Синельниково-1 Октябрьского района Приморского края возникла угроза подтопления жилых домов. В превентивных целях спасатели проводят подомовые обходы и участвуют в эвакуации населения", - сказали в ведомстве.

Пункт временного размещения эвакуированных открылся в селе Покровке.

Ослабевший до циклона тайфун "Хайшэнь" за прошедшую ночь принес в Приморский край от 20 до 90 мм осадков, в некоторых районах их выпало больше месячной нормы. К вечеру вихрь окажется в районе Харбина, где начнет затухать. Тем не менее из-за сильных дождей синоптики прогнозировали опасное повышение уровней воды в реках в Уссурийском и Ханкайском районах.

Это уже второй тайфун, который влияет на погоду в Приморском крае за последние две недели. На прошлой неделе тайфун "Майсак" принес в регион ураганный ветер с порывами до 43 м/с и сильные дожди. В результате три человека погибли, 55 пострадали. В разные моменты без электричества из-за аварий оставалось до 100 тыс. жителей региона.