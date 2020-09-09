Власти ЕАО оценили в 6,8 млрд рублей затраты на перевод большинства котельных на торф

ТАСС, 9 сентября. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) планируют перевести большую часть котельных региона на торф, на что потребуется 6,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора по итогам встречи врио главы области Ростислава Гольдштейна с заместителем министра строительства и ЖКХ РФ Максимом Егоровым, который посетил регион.

В настоящее время почти все котельные области работают на угле, одна - на мазуте, она отапливает часть жилфонда и соцобъектов в городе Облучье. При этом в области большие запасы торфа. Также отапливать населенные пункты планируется топливными брикетами.

"Весь цикл будет основан на концессионных соглашениях. Есть потенциальные концессионеры по добыче торфа. Образцы топлива были отправлены в Новосибирск, подтверждена возможность его использования в качестве топлива. Предполагается, что на новый для области вид топлива будут переведены 70% котельных. По модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства есть понимание с Фондом содействия реформированию ЖКХ. По предварительным расчетам, процедура обойдется в 6,8 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова Гольдштейна.

"Максим Егоров отметил, что Министерство строительства и ЖКХ РФ поддерживает внедрение новых технологий в сфере оказания коммунальных услуг и при наличии проектно-сметной документации рассмотрит возможность поддержки реформирования сферы ЖКХ в ЕАО", - говорится в сообщении.

Со ссылкой на Егорова сообщается, что в ЕАО отмечаются позитивные изменения: если в прошлые годы отопительный сезон начинался с проблем в условиях отсутствия топлива и неготовности котельных, то в настоящее время подготовка к зиме ведется планомерно. Определен региональный оператор по централизованной закупке угля, объявлен аукцион на закупку топлива.

В Еврейской АО осенью и зимой периодически возникают проблемы с отоплением, выходит из строя оборудование на котельных, случаются прорывы на теплотрассах. С осени прошлого года в регионе действовал режим ЧС, который сняли только в мае - в населенных пунктах в числе прочего возникали сбои с поставками угля и мазута, из-за чего неоднократно падала температура в домах.