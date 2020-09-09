В Перми начнется строительство психоневрологического диспансера

ТАСС, 9 сентября. Строительство психоневрологического диспансера (ПНД) с дневным стационаром в Перми, включенного в адресную инвестиционную программу, начнется в октябре. Об этом в среду сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края по итогам конкурса.

"Победителем стала компания "Интрейджилстрой". Подрядчик предложил выполнить работы за 426,651 млн рублей. Заключить контракт планируется в течение 20 дней. Планируется, что строительство начнется в октябре", - говорится в сообщении.

Здание площадью около 9,5 тыс. кв. м построят на участке по улице Лодыгина. Учреждение сможет принимать 370 человек в смену, в дневном стационаре предусмотрены места для 75 пациентов. В планах - сдать объект в эксплуатацию в 2022 году.

ПНД входит в адресную инвестиционную программу Пермского края. Сейчас в ее состав включены 29 объектов здравоохранения, они должны быть сданы до 2024 года, включая объекты, которые будут приобретены.