В Пятигорске прошел первый на Ставрополье инклюзивный бал

ПЯТИГОРСК, 9 сентября. /ТАСС/. Большой творческий вечер, на котором выступили инклюзивные творческие коллективы и исполнители, прошел в среду в парке Цветник в Пятигорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В рамках празднования Дня города-курорта Пятигорска 9 сентября в Парке Цветник состоялся Инклюзивный бал "Вдохновение" - творческий вечер, состоящий из выступлений инклюзивных творческих коллективов и исполнителей. Это первый в Ставропольском крае бал, задача которого - объединить и вовлечь в совместную творческую активность людей с различными особенностями и возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Участники бала - дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья - поделились с организаторами своими мечтами. При поддержке властей города и спонсоров на мероприятии удалось осуществить 19 заветных детских желаний. Среди них - путешествие в горы, наборы для творчества, конная прогулка, дом для кукол, посещение батутного центра, поездка в Москву и полет на воздушном шаре.

Организаторами мероприятия выступили Благотворительный фонд "Ангел", Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" и "Волонтеры культуры" при поддержке администрации города Пятигорска.