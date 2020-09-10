Резиденты ТОР "Амуро-Хинганская" в ЕАО за четыре года инвестировали почти 2,3 млрд рублей

ТАСС, 10 сентября. Резиденты территории опережающего развития (ТОР) "Амуро-Хинганская" в Еврейской автономной области (ЕАО) за четыре года существования ТОР вложили в свои проекты почти 2,3 млрд рублей, сообщили ТАСС в Корпорации развития Дальнего Востока (КРДВ).

"ТОР "Амуро-Хинганская" образована в августе 2016 года. За четыре года ее существования фактически осуществлено 2,29 млрд рублей инвестиций, создано 119 рабочих мест. Общий объем заявленных инвестиций в проекты территории - 13,6 млрд рублей, планируется создать свыше 1 тыс. рабочих мест", - сказали в корпорации.

Первым резидентом ТОР, который запустил свой проект, стал Биробиджанский завод металлоконструкций (БирЗМ) - в октябре 2017 года предприятие открыло производство сэндвич-панелей мощностью 22,5 тыс. кв. м в год. Как уточнили в КРДВ, компания поставляет продукцию резидентам других дальневосточных ТОР. В частности, сэндвич-панели БирЗМ используют для создания судостроительного комбината и агрофермы в Приморском крае, а также при строительстве газоперерабатывающего завода в Амурской области.

Трудоустройство местных жителей

Вторым резидентом ТОР "Амуро-Хинганская", на развитие которого рассчитывают региональные власти, является компания "Дальграфит". Предприятие намерено освоить месторождение "Союзное" с балансовыми запасами 13 млн тонн графита и построить горно-обогатительный комбинат.

"Это один из успешных резидентов. Сегодня вопросов к этой компании нет. На данный момент они планируют нанять 100 человек, построена дорога в лес - до этого к месторождению не было никаких дорог", - рассказала ТАСС и.о. заместителя председателя правительства ЕАО по экономической политике Галина Соколова.

"Дальграфит" также возвел административно-бытовой комплекс в селе Амурзет. Основные производственные объекты компания намерена построить до конца года. В частности, речь идет о карьере мощностью 350 тыс. тонн руды в год, перерабатывающей фабрике мощностью 40 тыс. тонн концентрата в год и жилье для персонала. Запуск предприятия запланирован на 2021 год.

"Несмотря на то что объем налоговых поступлений от резидентов ТОР небольшой, более важным аспектом является социальный эффект: трудоустройство людей, развитие компетенций. Для этого мы создаем необходимые условия. У нас даже оформлены новые направления в техническом колледже в Облучье: раньше он был ориентирован только на железную дорогу, сейчас училище работает и на горную отрасль. То есть мы можем своих же ребят, которые выпускаются в наших школах, профориентировать, предоставить площадку для получения базовой специальности и тут же их трудоустроить", - подчеркнула Соколова.

Новые желающие

Третий резидент ТОР "Амуро-Хинганская" - компания "Амурпром" с проектом строительства завода по глубокой переработке сои, а также предприятия по заготовке и переработке древесины. Как уточнили в правительстве ЕАО, в 2018 году реализация проекта была приостановлена из-за отсутствия финансирования и реорганизации китайской инвестиционной компании. На сегодня резидент готовит документы на заключение дополнительного соглашения с управляющей компанией.

В мае вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил разработать план привлечения инвестиций на трехлетний период. Как сообщили ТАСС в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АНО АПИ), до 2025 года агентство намерено привлечь в ТОР "Амуро-Хинганская" 12 инвесторов для реализации проектов с общим объемом инвестиций более 17,5 млрд рублей.

"В этом году статус резидента могут получить три компании. На возможности преференциального режима рассчитывают компания "Ресурсы Малого Хингана" (намерена зайти в ТОР с проектом отработки хвостохранилища горно-обогатительного комбината Хинганского месторождения олова и разработки двух новых месторождений олова), "ВТК Инвест" с проектом по созданию лесопромышленного предприятия и ООО "Ветима" с планами запуска производства мучных кондитерских изделий", - приводят в агентстве слова инвестиционного директора АНО АПИ Романа Величинского.

В целом упор будет сделан на привлечение инвесторов по трем направлениям: глубокая переработка сырья, создание биомедицинского технопарка и развитие сельского хозяйства.

"В июне АНО АПИ провело в ЕАО день инвестора, был подписан ряд соглашений о реализации проектов между агентством, инвестором и регионом. Так, "Завод Медсинтез" планирует создать на территории ЕАО биомедицинский технопарк. Компания "Ресурсы Малого Хингана" намерена модернизировать ГОК для поэтапного выхода на производство 1 000 тонн оловянного концентрата, в том числе с поставками на экспорт. Компания "Петропавловск - Черная металлургия" развивает Кимкано-Сутарский ГОК с целью производства горячебрикетированного железа", - уточнили в агентстве.