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Региональную доплату студентам-целевикам медвузов в Еврейской АО увеличили в шесть раз

С 1 января 2021 года ее размер составит 3 тыс. рублей

ТАСС, 10 сентября. Региональная доплата студентам медицинских вузов в Еврейской автономной области с 1 января 2021 года увеличится в шесть раз - до 3 тыс. рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"Временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО Ростиславом Гольдштейном подписано постановление областного правительства об увеличении региональной стипендии студентам медицинских вузов, обучающимся по договорам о целевом обучении.

Кроме стипендии вуза, целевики от ЕАО получали доплату 500 рублей в месяц. Решением правительства ЕАО с 1 января 2021 года данная региональная доплата увеличена в шесть раз и составляет 3 тыс. рублей в месяц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что размер этой региональной доплаты не изменялся несколько лет. Всего в вузах Дальнего Востока обучаются медицинским специальностям 176 студентов-целевиков из Еврейской автономной области. Среди них педиатры, стоматологи, фармацевты, биохимики, клинические психологи.

Теги
РоссияГольдштейн, Ростислав ЭрнстовичЕврейская автономная область
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