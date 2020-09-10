В Северной Осетии более 900 млн рублей направят на выплаты медикам и обучение студентов

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направят более 900 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, перепрофилирование коечного фонда и обучение выпускников медицинских образовательных учреждений, участвующих в оказании медпомощи заразившихся пациентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе парламента республики.

"В связи с поступлением федеральных средств в сумме 1 млрд 936 млн рублей в правительстве подготовили поправки в республиканский бюджет на 2020 год. Из этих средств 279 млн рублей направятся на меры по оснащению дополнительного или перепрофилируемого коечного фонда медорганизаций для лечения больных коронавирусной инфекцией. Часть поступивших денег будет направлена на стимулирующие выплаты медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена инфекция COVID-19", - сказал собеседник агентства.

В целом бюджет министерства здравоохранения республики увеличится на 902 млн рублей, из которых 880 млн рублей - средства федерального бюджета и 14 млн рублей - республиканского, предназначенные на оплату целевого обучения выпускников Северо-Осетинского медицинского колледжа и медакадемии, участвующих в оказании медпомощи пациентам с коронавирусом.

На оказание неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства предусмотрено свыше 28 млн рублей.

Кроме того, почти 17 млн рублей будут направлены на переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Предусматривается также выделение средств на реконструкцию мостов, строительство и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры, развитие дорожной сети и ряд других значимых расходных статей бюджета. В частности, на капремонт муниципальных общеобразовательных учреждений выделяется почти 197 млн рублей.