Власти Дагестана подарили велосипеды волонтерам-медикам за вклад в борьбу с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Чествование волонтеров-медиков за вклад в борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией состоялось в четверг на центральной площади Махачкалы. Всем 148 участникам мероприятия власти подарили велосипеды и вручили благодарственные письма, передает корреспондент ТАСС.

"Я не сомневаюсь, что в любом возрасте очень хочется жить среди таких людей, как вы, которые приходят в "красную зону" - 300 человек пришли и работали там. Проценко (главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко - прим. ТАСС), Герой труда РФ, приехавший к нам с группой врачей оказывать помощь, встречаясь <...> с нашей медицинской общественностью, с восторгом говорил о вас. Потому что среди врачей он видел волонтеров, которые пришли и выполняли свой долг", - сказал глава Дагестана Владимир Васильев.

В свою очередь мэр Махачкалы Салман Дадаев отметил, что волонтеры-медики находятся "в самом центре внимания и уважения". "В те самые сложные дни, когда коронавирусная инфекция захлестнула в буквальном смысле нашу республику, вы <...> зашли в самую точку опасности - "красную зону" - и доказали, что у Дагестана, дагестанской молодежи есть будущее. <...> И те незначительные подарки по сравнению с вашим поступком, который вы совершили, это самое маленькое, что мы можем дать вам. Мы безмерно вам благодарны", - сказал Дадаев.

Волонтер общероссийской акции "МыВместе" Карина Бамматмурзаева поблагодарила власти республики от имени организаторов и волонтеров Всероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" за оказанную поддержку. "Нам очень приятно, что наши инициативы не остаются без внимания, они всегда находят поддержку и активно реализуются. И сегодня мы полны сил и энергии каждый день помогать нашей республике. Эта награда для нас очень почетна", - сказала Бамматмурзаева.

О ситуации в Дагестане

В связи с ростом заболеваемости Минздравом Дагестана ежедневно на основании мониторинга ситуации разворачиваются дополнительные госпитали и койки. В медорганизациях региона создан резерв необходимых 56 лекарств и 11 наименований средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом на 308 млн рублей. Кроме того, в республике сформируют резерв анестезиологов-реаниматологов и врачей терапевтического профиля для временного трудоустройства в госпитали, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Дагестане с 31 марта действует режим самоизоляции, в большинстве районов был введен масочный режим. По данным регионального оперштаба, на 10 сентября в Дагестане зарегистрировано 11 760 случаев инфицирования, в том числе 82 - за последние сутки, 10 138 человек выздоровели, 515 пациентов умерли.