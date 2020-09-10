Исследователи Северного флота и РГО нашли на берегу моря Лаптевых артефакты XVII века

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Исследователи второго отряда комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) на ледоколе "Илья Муромец" обследовали берег залива Симса в море Лаптевых и обнаружили исторические артефакты XVII века. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Северного флота.

"Второй отряд комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества в Арктику, действующий на ледоколе "Илья Муромец" в море Лаптевых, обнаружил в заливе Симса важные исторические артефакты. На мысу южного берега залива исследователями были найдены семь монет XVII века и бирюзовая бусинка. По мнению историков, входящих в состав экспедиционного отряда, данные находки - прямые свидетельства раннего освоения Северного морского пути поморами", - сказано в сообщении.

По информации флота, последние исследования на островах Фаддея и на берегу залива Симса в море Лаптевых проводились специальной археологической экспедицией в 40-е годы прошлого столетия. Тогда в этом районе Арктики тоже были обнаружены исторические находки, относящиеся к XVII веку. "По итогам обработки материалов, собранных экспедиционным отрядом, будет подниматься вопрос об организации и планировании в данный район отдельной археологической экспедиции", - приводятся в сообщении слова научного руководителя комплексной экспедиции Северного флота в Арктику полковника Сергея Чуркина.

В пресс-службе отметили, что экспедиционный отряд Северного флота и РГО, действуя на ледоколе "Илья Муромец" в районе полуострова Таймыр уже обнаружил следы экспедиции Владимира Русанова, уточнил координаты артиллерийских батарей на побережье Карского моря, в ходе подводных исследований определил местоположение нескольких судов, погибших в Карском море в ХХ веке. Предположительно одно из них может быть ледокольным пароходом "Вайгач".

В ближайшее время ледокол "Илья Муромец" продолжит исследования Арктики в ходе плавания по маршруту Северного морского пути на восток в составе арктической группировки Северного флота. Всего с начала экспедиции ледокол "Илья Муромец прошел более 2 000 миль по Баренцеву и Карскому морям.