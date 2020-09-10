Более 60 тыс. человек признаны безработными в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Свыше 60 тыс. человек признаны безработными в Кабардино-Балкарии (КБР) по состоянию на 10 сентября, в регионе зарегистрирован кратный рост безработицы. Об этом сообщил в четверг министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов.

"На сегодняшнее утро подали заявление о постановке на учет более 70 тыс. человек, а поставили мы уже на учет около 63 тыс.", - рассказал Асанов во время пленарного заседания регионального парламента, пояснив, что в прежние годы количество безработных в республике была равна 7-7,5 тыс.

Асанов объясняет столь значительный рост количества безработных несколькими факторами. "В 2020 г. в связи с пандемией действует упрощенный порядок постановки на учет безработных. Встать на учет можно, подав заявление через портал Госуслуги на "Работа России". Нет необходимости приходить в центр занятости, приносить какие-то документы и жители из любого субъекта, прописанные в КБР, могут подать заявление на то, чтобы их поставили на учет", - отметил он, добавив, что на активность граждан повлияло и увеличение суммы выплат. "Пособие по безработице, которое было до пандемии 800 рублей, временным порядком подняли в начале до 1,5, тыс. рублей для неработающих, а сейчас сумма равна 4,5 тыс., далее добавили 3 тыс. к несовершеннолетним детям, которые есть в семье безработного и это получается сумма, которая прельщает тех, которые работают в теневом секторе, самозанятых и всех кто продолжает работать", - отметил министр, уточнив, что временные правила действуют до 1 октября.

"У нас имеется более четырех тыс. вакантных мест, которые предлагают работодатели для безработных, но трудоустроено несколько сотен, потому что в большинстве случаев это низко квалифицированные рабочие места, а большая часть безработных хочет получить высокооплачиваемые места", - констатировал чиновник.

Кабардино-Балкария из федерального бюджета на пособия для безработных ежегодно получает 286 млн рублей, в 2020 г. эта цифра кратно увеличена и равна 1,2 млрд рублей.

Депутаты отметили, что к ним поступает много жалоб о том, что пособия не выплачивают своевременно. "Люди не понимают, что начисление пособий идет не разом 4,5 тыс., а по мере финансирования", - констатировал ответил Асанов.