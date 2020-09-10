Минсельхоз КБР заявил, что развитие мелиоративной системы улучшит качество урожая

ЧЕРКЕССК, 10 сентября. /ТАСС/. Мелиорация земель улучшит качество сельскохозяйственных культур и позволит увеличить урожайность в Карачаево-Черкесии, рассказал ТАСС министр сельского хозяйства республики Анзор Боташев.

"В рамках реализации плана по импортозамещению в республике ведется работа по развитию мелиоративной системы. В 2020 году запланировано ввести в эксплуатацию мелиорируемых земель под зерновые культуры не менее 500 га. <…> Развитие мелиоративного сектора в АПК позволит улучшить качество выращиваемых сельскохозяйственных культур. Урожайность при этом увеличится в 1,5-2 раза, так показывает опыт передовых хозяйств, применяющих на сегодняшний день данную технологию", - рассказал Боташев.

По его словам, помимо повышения урожайности культур, будет также исключен непрогнозируемый риск - засуха. Боташев пояснил, что в регионе в летний период устанавливается сухая и жаркая погода, особенно в северной и центральной части республики.

"Жаркая погода приводит к началу атмосферной и почвенной засухи, условия для формирования урожая пропашных культур ухудшаются, в связи с чем появляется потребность в строительстве, реконструкции и техническом перевооружении на инновационной технологической основе оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений", - отметил министр.

В министерстве рассказали, что в республике обмолочено зерновых колосовых и зернобобовых культур на площади в 22,6 тыс. га, намолочено 57,7 тыс. т зерна, урожайность составляет 25,4 ц/га. Неблагоприятные погодные явления негативно повлияли на состояние посевов сельскохозяйственных культур, что повлечет за собой снижение плановой урожайности.