Проекты экологических велосипедных терренкуров подготовят на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Проектирование экологических велосипедных терренкуров протяженностью 75 километров, которые объединят города-курорты Кавминвод, началось на Ставрополье, сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации Железноводска.

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова посетила курорт в рамках рабочего визита в Ставропольский край. Глава Железноводска Евгений Моисеев ознакомил Веронику Скворцову с концепцией развития Железноводска, а также представил Каскадную лестницу и обновленное Курортное озеро.

"Кроме того, был озвучен концепт масштабного проекта "Кавминводский велотерренкур", который свяжет единой сетью велодорожек города Кавказских Минеральных Вод", - говорится в сообщении. В пресс-службе сообщили, что срок реализации проекта - три года. Создание "Кавминводского велотерренкура" планируется на средства бюджетов всех уровней: федерального, краевого и муниципального.

"Мы уже приступили к проектированию экологических велосипедных терренкуров, протяженность которых составит 75 км. Сеть велодорожек соединит между собой города Железноводск, Минеральные Воды и Лермонтов, а воссозданная инфраструктура привлечет в наш регион туристов, придерживающихся здорового образа жизни", - приводятся в сообщении слова Моисеева.

По проекту "Кавминводский велотерренкур" протяженностью 75 км объединит города Лермонтов, Железноводск и Минераловодский городской округ, десять кольцевых маршрутов пройдут по пересеченной местности. Планируется, что ширина трассы будет равна 6-8 м. Проект ранее был представлен представителям Минспорта РФ, Минстроя РФ, руководству Федерации велоспорта РФ. Источники финансирования в настоящий момент не определены.

В ходе рабочей поездки на Северный Кавказ вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округа Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития РФ рассмотреть проект создания в Ставропольском крае велотерренкура и изучить возможные источники его финансирования.