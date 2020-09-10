В Пятигорске арт-фестиваль "Град мастеров" соберет более 300 участников

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Арт-Фестиваль "Град Мастеров" пройдет в Парке Победы с 11 по 13 сентября в рамках празднования 240-летия Пятигорска (Ставропольский край), он соберет свыше 300 ремесленников из ближайших регионов. Жители и гости города-курорта смогут посетить более 100 мастер-классов, а также посмотреть модный показ и поучаствовать в конкурсе на лучшего воздушного змея, сообщила ТАСС в четверг организатор фестиваля Алла Павленко.

"На сегодняшний день у нас более 300 участников, которые занимаются ремесленным творчеством, из которых более 100 - это аутентичные ремесленники, люди, которые представляют исконно русские мотивы. Фестиваль полностью раскрывает яркую картину мира художественных промыслов страны", - сказала Павленко.

По ее словам, участники приедут из разных регионов. Более 100 из них представят свои мастер-классы. "В мероприятии будут мастер-классы по коже, резьба по дереву, нанесение красками логотипов на небольшие изделия, которые гости могут с собой унести, валяние из шерсти, живопись во всех ее проявлениях, скетчинг, песочная анимация, изделия из фанерной лески, из бисера, декупаж. Можно будет увидеть, как плетут кружево, сделать посуду из глины", - добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что мастер-классы рассчитаны на детей и взрослых. Также в программе конкурс на лучшего воздушного змея, модный показ, шоу-программа, спектакль кукольного театра, работа планетария и многое другое.

"Это проект для творческих людей, которые желают проявить свое творчество и продемонстрировать его на публику, масштабно, красиво выставить свои изделия. Привлекая творческих людей в этот проект, мы поддерживаем развитие народных промыслов на Северном Кавказе. Наша выставка-ярмарка соединит в себе различные направления - художественные, образовательные, развитие инфраструктуры сбыта изделий и промыслов", - сказала Павленко.