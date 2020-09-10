Аграрии Кабардино-Балкарии приступили к посеву озимых зерновых культур

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Кабардино-Балкарии (КБР) приступили к посеву озимых культур. Им предстоит засеять 63 тыс. га земли, что больше, чем в прошлом году на 8%, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии, по предварительным данным, площадь сева озимых зерновых культур под урожай 2021 года составит порядка 63 тыс. га или 108% к прошлому году. В том числе планируется засеять озимой пшеницей свыше 53 тыс. га, озимым ячменем - более 9,5 тыс. га, озимый рапс планируется посеять на площади 1,2 тыс. га, что составляет 120% к прошлому году", - говорится в сообщении.

"К севу озимых первыми приступили земледельцы Терского района. В этом году сев озимого рапса начался немного раньше прошлогодних сроков. На сегодня озимый рапс засеян на площади около 700 га", - пояснил заместитель министра сельского хозяйства Кабардино-Балкарии Тимур Вадахов.

Сев озимых пшеницы и ячменя в Кабардино-Балкарии планируется начать в конце сентября.