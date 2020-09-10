В Северной Осетии выделили 14 млн рублей на обучение абитуриентов медвузов

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии выделили 14 млн рублей на целевое обучение выпускников медицинских учебных заведений, которые оказывали помощь пациентам с коронавирусом. Об этом ТАСС сообщил в четверг замминистра образования и науки республики Алан Аликов.

"Из республиканского бюджета выделено 14 млн рублей на оплату целевого обучения выпускникам медицинских образовательных учреждений, которые работали с пациентами с новой коронавирусной инфекцией", - сказал Аликов.

Помощь в оплате целевого обучения получили более 40 выпускников Северо-Осетинского медицинского колледжа, медакадемии, Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова, а также московских медицинских вузов.

Всего в республике коронавирус подтвержден у 5 191 человека (+28 за сутки), из них: 4 559 выздоровели, 68 летальных случаев; число активных случаев (число больных в настоящее время) - 564 человека.