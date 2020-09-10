Прожиточный минимум пенсионера на 2021 год в КБР установлен выше среднего по России

НАЛЬЧИК, 10 сентября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума пенсионера установлена в Кабардино-Балкарии (КБР) на 2021 год в размере 9 тыс. 679 рублей, что выше среднероссийского. Соответствующий закон принят в четверг региональным парламентом.

"Величина прожиточного минимума пенсионера в КБР на 2021 год устанавливается окончательно в размере 9 тыс. 679 рублей. <...> Наш [показатель] превышает российский, и мы должны доплачивать пенсионерам за счет того, что наш прожиточный минимум выше. У нас есть 60 тыс. с небольшим пенсионеров, в пересчете на каждого получается около 2 тыс. 800 рублей <...> доплата", - сообщил министр труда и социальной защиты региона Алим Асанов, представляя документ на пленарном заседании парламента.

По его словам, из бюджета республики на эти цели будет выделено около 140 млн рублей. Закон был внесен в парламент республики правительством КБР и принят депутатами сразу в двух чтениях.

Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года для пенсионеров на уровне 9 422 рубля.