В Ингушетии будут вести контроль за оплатой чиновниками коммунальных услуг

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Муниципальных и региональных чиновников в Ингушетии будут проверять на предмет полной оплаты ими коммунальных услуг. Об этом сообщил в четверг глава республики Махмуд-Али Калиматов на совещании с заместителем гендиректора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Денисом Волковым в Магасе.

"Начнем с чиновников, районных, сельских, министров. И пусть они отчитываются, потому что иначе нельзя, зарплату же они получают. Нужно проверять всех чиновников, как они оплачивают потребленный ресурс, ведь если мы с себя не начнем, то кто же будет платить? Иначе нам не добиться развития региона", - сказал Калиматов.

По его словам, также властям республики необходимо вести контроль за уровнем платежей среди населения.

"У нас в регионе 32% безработных, сложнейшая социальная обстановка. Но есть юридические и физические лица, которые могут платить. Но спрос за долги и неуплату нужно проводить дифференцированно, в первую очередь необходимо проводить проверку юрлиц, платежеспособных слоев населения", - добавил глава региона.

Ранее по итогам проверки Ростехнадзора были выявлены нарушения, связанные с несоответствием сети газоснабжения республики требованиям безопасности, их изношенностью. В этой связи руководством ПАО "Газпром" было принято решение сделать Ингушетию первым субъектом России, где будет реализован пилотный проект по обновлению газопроводных сетей, предварительная стоимость которого составила несколько миллиардов рублей.