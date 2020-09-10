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В Ингушетии будут вести контроль за оплатой чиновниками коммунальных услуг

Также властям республики необходимо вести контроль за уровнем платежей среди населения

МАГАС, 10 сентября. /ТАСС/. Муниципальных и региональных чиновников в Ингушетии будут проверять на предмет полной оплаты ими коммунальных услуг. Об этом сообщил в четверг глава республики Махмуд-Али Калиматов на совещании с заместителем гендиректора по работе с органами власти и регионами ООО "Газпром межрегионгаз" Денисом Волковым в Магасе.

"Начнем с чиновников, районных, сельских, министров. И пусть они отчитываются, потому что иначе нельзя, зарплату же они получают. Нужно проверять всех чиновников, как они оплачивают потребленный ресурс, ведь если мы с себя не начнем, то кто же будет платить? Иначе нам не добиться развития региона", - сказал Калиматов.

По его словам, также властям республики необходимо вести контроль за уровнем платежей среди населения.

"У нас в регионе 32% безработных, сложнейшая социальная обстановка. Но есть юридические и физические лица, которые могут платить. Но спрос за долги и неуплату нужно проводить дифференцированно, в первую очередь необходимо проводить проверку юрлиц, платежеспособных слоев населения", - добавил глава региона.

Ранее по итогам проверки Ростехнадзора были выявлены нарушения, связанные с несоответствием сети газоснабжения республики требованиям безопасности, их изношенностью. В этой связи руководством ПАО "Газпром" было принято решение сделать Ингушетию первым субъектом России, где будет реализован пилотный проект по обновлению газопроводных сетей, предварительная стоимость которого составила несколько миллиардов рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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