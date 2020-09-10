Часть школ Ставрополья переведут на дистанционное обучение в дни проведения выборов

СТАВРОПОЛЬ, 10 сентября. /ТАСС/. Власти переведут на дистанционное обучение более ста школ Ставрополья на два дня для проведения досрочного голосования. Временно на обучение в режиме онлайн перейдут более 53 тыс. школьников края, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе краевого министерства образования.

"Все школы Ставропольского края работают в штатном режиме, обеспечивая очное обучение детей. В 132 из них на период выборной кампании временно работают избирательные комиссии. 11-12 сентября 2020 года они будут проводить досрочное голосование. В связи с этим для 53 тыс. учеников этих школ в течение двух дней будет организовано обучение с применением дистанционных образовательных технологий", - говорится в сообщении.

Для дистанционного обучения задействуют цифровые образовательные платформы, местные телеканалы также планируют транслировать уроки для учеников 1-11 классов. "Со следующей недели задействованные на выборах школы края вернутся к нормальному режиму работы и продолжат обучение детей в очном режиме", - отмечают в министерстве.

На территории Ставропольского края состоятся дополнительные выборы депутата краевой думы. В 18 муниципальных образованиях пройдут основные выборы депутатов представительных органов, в том числе в крупных городах края - Ессентуки и Минеральные Воды. 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября - досрочное голосование.