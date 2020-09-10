В Дагестане выплатят компенсацию за школьное питание детям, обучающимся на дому

МАХАЧКАЛА, 10 сентября. /ТАСС/. Компенсации на обеспечение бесплатным школьным питанием в Дагестане получат семьи с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Соответствующее постановление принято правительством республики, сообщили в четверг в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

"Правительство Республики Дагестан установило денежную компенсацию на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с особенностями здоровья, обучающихся на дому. Размер компенсации составляет 137 рублей за один учебный день", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, соответствующее постановление республиканского правительства принято 3 сентября.

Ранее сообщалось, что Дагестан получил субсидию из федерального бюджета в размере 630 млн рублей для обеспечения горячим питанием школьников 1-4 классов. При этом уточнялось, что ученики начальных классов в школах, не оборудованных собственными пищеблоками, будут обеспечены горячим питанием за счет регионального бюджета. По данным Минобрнауки Дагестана, на начало учебного года в школах республики в 1-4 классах учатся 198 тыс. детей, около трех тыс. младшеклассников обучаются дома.

Предложение сделать бесплатным горячее питание для учеников начальной школы президент России Владимир Путин озвучил в январе в послании Федеральному собранию. В марте глава государства подписал закон, который подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 года. 11 августа на совещании с правительством глава государства обратил внимание на данные о том, что около 75% школ готовы к получению федеральных средств и организации горячего питания для учеников начальных классов. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о направлении бюджетных ассигнований в размере 21,8 млрд рублей на организацию бесплатного горячего питания школьников.