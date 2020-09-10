Электротранспорт Ставрополя и Пятигорска с 2021 г. перейдет в краевую собственность

ПЯТИГОРСК, 10 сентября. /ТАСС/. Троллейбусные предприятия Ставрополя и трамвайные Пятигорска, которые сталкиваются с нехваткой денег на долгосрочное развитие, с 2021 года перейдут в краевую собственность. В планах у предприятий - обновить подвижной состав и провести реконструкцию производственных мощностей, в четверг сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

Губернатор Владимир Владимиров провел в Пятигорске выездное совещание с руководителями органов исполнительной власти края и главами муниципалитетов, посвященное принятию в краевую собственность Ставропольского троллейбусного предприятия и городского электрического транспорта Пятигорска.

"Троллейбусные и трамвайные пассажироперевозки - традиционный и экологический чистый формат работы городской транспортной системы. Вместе с тем, оба предприятия являются муниципальными и регулярно сталкиваются с нехваткой финансовых средств на долгосрочное развитие. Глава региона поручил проработать механизм передачи электротранспорта Ставрополя и Пятигорска в краевую собственность с 1 января 2021 г.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение о переходе Ставропольской и Пятигорской транспортных организаций в краевую собственность и создание на их базе единого государственного унитарного предприятия позволит использовать возможности краевого бюджета для комплексной модернизации электрического транспорта. В перспективных планах - обновление транспортного подвижного состава, реконструкция контактных электрических сетей и производственных мощностей.

"Таким образом, мы снизим финансовую нагрузку на муниципалитеты и создадим дополнительные условия для развития "зеленого" транспорта", - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении. Он также подчеркнул, что краевому министерству дорожного хозяйства и транспорта совместно с руководством нового предприятия нужно добиться повышения рентабельности электротранспорта.

По данным пресс-службы, ежедневно на улицы города Ставрополя выходят 56 троллейбусов, которые перевозят пассажиров по шести муниципальным маршрутам общей протяженностью 153,5 км. На балансе МУП "ГЭТ" города Пятигорска находятся 74 трамвая. Каждый день пятигорские трамваи работают на восьми маршрутах протяженностью 115,7 км.